Accès à l'électricité : Mise en service de la dorsale électrique Ndioum-Linguère sur un linéaire de 187 km

Le ministre du Développement communautaire, de l’équité territoriale et de la solidarité nationale Samba Ndiobéne Ka a procédé hier mardi à la mise en service du réseau électrique des communes de Labgar et Téssékré (département de Linguère) et du village de Namarél (département de Podor).





Ces réalisations sont acquises dans le cadre du projet d’électrification de 2000 villages initié par le président de la république Macky Sall et piloté par le programme d’Urgence de développement communautaire (PUDC).





Ce projet communément appelé dorsale électrique Ndioum-Linguère d’un linéaire de 187 km va permettre à 49 villages dont 24 dans la région de Louga et 25 de la région de Saint Louis d’accéder à l’électricité.





"Ce projet va impacter plus de douze mille âmes", a fait savoir le ministre du Développement communautaire Samba Ndiobéne Ka.





Dans ces trois localités qui viennent d’être raccordées au réseau électrique, les populations ont vivement remercié le chef de l’Etat pour ces réalisations, disent-elles, de « haute facture ».





Selon le maire de Labgar Idrissa Diop, les populations ont longtemps vécu le calvaire lié au manque d’électricité de la localité. «La barre de glace est vendue à 600 frs pendant le ramadan faute d’électricité; aujourd’hui les populations se sentent soulagées », affirme-t-il.