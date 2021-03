Accès à l’eau potable à Sédhiou : Le village de Bloc érigé en modèle

« Pour qu’un enfant grandisse en bonne santé, il faut que son environnement soit assaini avec toutes les garanties d’hygiène et avec un accès facile à l’eau potable » : telle est la conviction de Silvia Danailov, de l’Unicef, en visite au village de Bloc dans la commune de Diendé (département de Sédhiou).En association avec le service régional de l’assainissement et la brigade régionale de l’hygiène publique, l’Unicef a investi dans le village de Bloc pour un accès facile à l’eau potable et pour l’abandon de la défécation à l’air libre.Aussi, a-t-elle construit des latrines pour toutes les maisons qui n’en avaient pas, fourni du matériel pour la désinfection de l’eau et construit des mécanismes de lavage des mains pour de bonnes pratiques d’hygiène dans le village. Les femmes, les jeunes, les leaders religieux qui ont reçu la délégation du partenaire se sont engagés à ériger le village en modèle en matière d’assainissement.Conscientes que la santé passe par des mesures d’hygiène, d’assainissement et d’accès à une eau potable, les populations ont réussi, selon leur porte-parole Fanta Ndiaye Coly, a éradiquer les maladies diarrhéiques et dermiques liées à la qualité de l’eau.Avant cette étape, l’Unicef a offert au gouverneur de région un lot de matériel d’hygiène pour poursuivre la lutte contre la Covid-19.