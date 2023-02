Accès à l’électricité : les trois piliers de la stratégie nationale

De 500 mégawatts (MW) en 2012, la puissance totale installée du Sénégal s’établit aujourd’hui à plus de 1600 MW. Le renforcement des capacités de production du pays s’accompagne d’investissements massifs dans les sources renouvelables et d’une volonté affirmée de réduire la fracture énergétique.



Le Président Macky Sall a inauguré ce samedi la centrale solaire de Malicounda (Mbour). D’une capacité de 120 mégawatts (MW), l’infrastructure, qui résulte d’un partenariat public-privé, a coûté 101 milliards de francs CFA. Elle symbolise les trois piliers de la stratégie du Sénégal en matière d’indépendance énergétique : le renforcement des capacités de production, l’investissement dans les énergies renouvelables et l’accès universel à l’électricité. «La réalisation de la centrale de Malicounda découle de notre option stratégique d’assurer une production forte et durable d’énergie, indispensable à l’émergence du Sénégal», a résumé le chef de l’État lors de la cérémonie.



L’ouvrage contribue à porter la puissance totale installée du pays de 500 MW, en 2012, à plus de 1600 MW aujourd’hui. Il constitue un jalon important du Plan de relance intégré de l’électricité ; lequel vise «le renforcement des capacités de production, le développement des réseaux de transport et de distribution afin de connecter le territoire national, tout en favorisant son ouverture avec les pays voisins en tant qu’acteur du marché ouest-africain de l’électricité (WAPP)».



La centrale solaire de Malicounda renforce la position de Thiès parmi les hubs électriques majeurs du Sénégal.L’infrastructure traduit en outre la volonté des pouvoirs publics de se libérer progressivement de la dépendance aux énergies fossiles. «En effet, (la région) accueille le plus grand nombre de centrales du parc de la SENELEC, qui portent l’empreinte de notre option judicieuse de mix énergétique, avec des centrales solaires comme celles de Malicounda, de Méouane et de Mérina Dakhar», a souligné Macky Sall.



Le parc national de production d’électricité à partir des sources renouvelables comprend en plus la première centrale éolienne du pays. Implantée à Taïba Ndiaye, celle-ci est forte d’une puissance de 158 MW.





«Sursaut qualitatif et quantitatif»