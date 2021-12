Accès au service financier de proximité : Talla Sylla et les femmes mareyeuses de Thiès magnifient le nano-crédit de la DER/FJ

(Thiès, envoyé spécial) - C’est dans la ville de Thiès que la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a bouclé le déploiement de son nano-crédit dans la région. Ici, l’institution de financement public a ouvert deux (02) points nano-crédit au profit des femmes et jeunes qui s’activent quotidiennement dans des activités génératrices de revenus, notamment la vente et la transformation de poissons. La cérémonie officielle d’inauguration a eu lieu, ce vendredi 10 décembre, en présence du ministre délégué général de la DER/FJ, Papa Amadou Sarr, du maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, du préfet de Thiès, des groupements de femmes et jeunes ainsi que les bénéficiaires du produit.





Deux points nano-crédit ouverts le même jour dans deux endroits stratégiques





En effet, pour mettre un terme à la pratique illégale à laquelle s’adonnent des usuriers dans les marchés et permettre à cette cible de la population d’accéder facilement et rapidement au financement et à moindre coût, la DER/FJ a installé un point nano-crédit au marché Moussanté et un point nano-crédit au foyer des femmes au quartier 10ème dans la capitale du rail. Deux endroits stratégiques où les femmes s’activent plus. Ainsi, après avoir procédé à la coupure symbolique du ruban au niveau de chacun de ces points, le ministre délégué général de la DER/FJ et sa délégation ont été accueillis au foyer des femmes de développement Awa Khollé Dièye, en fin de journée.





2767 bénéficiaires enrôlés, 3414 crédits octroyés, plus de 190 millions décaissés et 98% de taux de remboursement





Au cours de cette rencontre, Papa Amadou Sarr a expliqué, de façon détaillée, l’objectif de la DER/FJ à travers ce nouveau produit. Avant de révéler que le point nano-crédit qui a été installé au marché Moussanté en juin dernier, a enrôlé 1004 bénéficiaires, avec 1216 crédits octroyés pour 66 millions 335 mille francs Cfa de décaissé.





Le point nano-crédit du foyer des femmes, quant à lui, a enrôlé 1763 bénéficiaires, avec 2198 crédits octroyés pour un volume global de 122 millions 225 mille francs Cfa. Et ce qui a plu au délégué général de la DER/FJ ici, est que ce point nano-crédit est à 98% de taux de remboursement. Un résultat encourageant et motivant, selon lui, par rapport à celui du marché Moussanté.





Face aux doléances des femmes et des jeunes de Thiès, le ministre délégué général de la DER/FJ s’est engagé à ouvrir un troisième point nano-crédit dans la capitale du rail. Ce, pour accompagner davantage les femmes et les jeunes de la localité. Aussi, il s’est engagé à relever le montant du crédit jusqu’à 500 000 francs Cfa voire plus. Papa Amadou Sarr a également décidé d’augmenter la durée ou la maturité du remboursement du crédit jusqu’à 6 mois.





Plus de 5 milliards de crédit octroyés à 9 122 bénéficiaires par la DER/FJ dans la région de Thiès, en 3 ans





Pour finir, le délégué général de la DER/FJ a renseigné qu’en 3 ans, son institution de financement public a décaissé un volume global de crédit estimé à 5 milliards 300 millions de francs Cfa dans la région de Thiès. Lequel a été octroyé à 9 122 bénéficiaires femmes et jeunes, avec des secteurs comme la pêche, l’agriculture ; l’élevage, l’artisanat et les services.





« La DER/FJ apprend les femmes et les jeunes à pêcher, à travers le nano-crédit »





A Thiès, le maire, les femmes et jeunes mareyeurs, les bénéficiaires, entre autres, ont tous magnifié et apprécié à sa juste valeur le nano-crédit. Selon Talla Sylla, le nano-crédit prend en compte « les réalités du pays ». Parce que, soutient-il, « il y a des personnes qui sont dans le besoin mais qui ne peuvent pas accéder à grand chose. D’où la nécessité de les prendre en considération parfois, afin qu’elles puissent s’en sortir et être des champions ».





A en croire l’édile de Thiès, la DER/FJ, en définitive, apprend aux femmes et aux jeunes à pêcher, à travers le nano-crédit, au lieu de leur donner du poisson chaque jour.





A ce titre, Talla Sylla a tenu à féliciter et remercier vivement le ministre délégué général de la DER/FJ et son équipe pour avoir concrétisé cette vision du Chef de l’Etat, Macky Sall.





Les femmes et les jeunes bénéficiaires, à leur tour, ont tenu à remercier la DER/FJ non sans plaider pour la hausse du montant et la durée de maturité du crédit qui, selon eux, booste davantage leurs activités de tous les jours depuis sa mise en place.





Pour rappel, la DER/FJ, à la date d’aujourd’hui, a ouvert plus de 60 points nano-crédit dans les régions de Dakar, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Thiès.