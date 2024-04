Accès aux marchés publics : les nouvelles conditions fixées aux patrons sénégalais

Pour avoir la priorité sur les marchés publics et bénéficier globalement du soutien de l’État, le secteur privé national devra respecter un certain nombre de conditions. C’est ce qui est ressorti de la rencontre entre le patronat sénégalais et le Président Diomaye Faye, selon Source A.



Avant tout, rapporte le journal, les entreprises sénégalaises soumissionnaires aux marchés publics devront respecter les lois et règlements du pays et être en règle avec l’administration fiscale. Ensuite, embraye la même source, elles devront s’engager à respecter les délais de livraison des commandes publiques et garantir leur qualité.