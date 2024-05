Accès aux papiers d’état civil : Un véritable casse-tête dans la commune de Diobass

L’accès aux papiers d’état civil est un problème majeur dans la commune de Notto Diobass. Les populations de la zone, surtout celles de Pakhoum-Diobass et de la Zone-Est, disent rencontrer de « nombreuses difficultés pour s’inscrire à l’état civil » du fait « des villages qui sont enclavés et situés à plus de 7 km du centre d’état civil principal, situé à Notto-village, chef-lieu de commune et d’arrondissement ».