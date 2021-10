Accès des bioénergies pour les PME: Biostar pour un accroissement de l'énergie dans les zones rurales

accès à la bioenergie aux femmes dans les zones rurales

Un énorme gisement des résidus agroalimentaires non valorisés sont disponibles pour une production massive en énergie. C'est dans ce sillage que s'inscrit le projet Biostar qui oeuvre dans la production de bioénergie pour les petites et moyennes entreprises de l'Afrique de l'ouest.





Il s'agit, selon un document qui explique le projet, d'améliorer l'approvisionnement énergétique des PME dans la transformation agroalimentaire. " Les résidus seront transformés en chaleur, force motrice et ou électricité. Le développement de procédés bioénergie adaptés à la valorisation de leurs résidus va permettre de sécuriser leur approvisionnement énergétique et les rendre autonome. Cela consistera à faire fractionner leurs unités de décorticage, séchage, extraction étuvage" lit-on dans le document.





Cinq filières sont visées par ce projet qui a une vocation régionale et qui se déroule au Burkina et au Sénégal. Il s'agit de l'anacarde, la mangue, le karité, le riz et l'arachide. Le projet va contribuer à l'implantation des PME en zone rurale au plus près des productions agricoles pour limiter les transports de matière première et les pertes post-récoltes. Cette implay générera aussi des emplois ruraux.