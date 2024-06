Accident à Fatick : Plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels enregistrés

Un accident impliquant deux camions et un véhicule de marchandises est survenu ce vendredi dans l'après-midi, à la sortie de Fatick, en allant vers Kaolack, au virage situé après le croisement qui mène à Diakhao. Pas de mort signalée, mais les dégâts sont importants.





Une fourgonnette Peugeot Partner remplie de tablettes d'œufs a fini sa course dans le bras du fleuve, après avoir été percutée à l'arrière par un camion qui roulait dans le même sens. D'après le chauffeur de la fourgonnette, le moteur s'est éteint en pleine vitesse et le camion qui le suivait l'a percuté violemment en le projetant dans le décor. Le camion immatriculé TC 0683 B transportait du fer et des poutrelles de bois blanc. Après des manœuvres désespérées, il s'est à son tour, renversé sur le rivage.