Accident à hauteur de Diourou-Koutenghor : Un autre blessé succombe

L'accident survenu sur la RN 5, ce matin, entre Diourou et Koutenghor a fait une autre victime. Une des personnes gravement blessées a succombé à ses blessures. Il s'agit d'un enseignant qui était sur l'une des motos qui sont entrées en collision sur cette voie. L'homme qui s'en était sorti avec de graves blessures avait été évacué illico presto à Ziguinchor à l'Hôpital régional. Malheureusement, il ne survivra pas.



Pour rappel deux motos Jakarta sont entrées en collision, ce matin, à hauteur du croisement Diourou-Koutenghor, département Bignona. L'une des motos avait à son bord 3 passagers et l'autre 2. Tout compte fait, on a dénombré trois morts.



Ce dimanche 4 personnes ont perdu la vie à Bignona suite à un accident de la route selon nos sources. On a dénombré 3 morts sur l'axe Diourou-Kountengho et l'autre victime qui a été identifiée a perdu la vie, dans la commune de Bignona, précisément à hauteur du marché.