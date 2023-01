Accident à Kaffrine : Saër Fall, cameraman à la Rts, tombe sur son confrère « couché à même le sol et saignant abondamment »

En partance pour Tambacounda, Saër Fall, cameraman à la Rts, est tombé sur la scène du tragique accident sur la route de Kaffrine. Comme les habitants des villages environnants, réveillés par le choc, il s’est mû en secouriste.



« Nous sommes tombés sur cet accident. Nous étions sur un bus en provenance de Dakar pour Tambacounda, narre-t-il dans des propos repris par L’Obs. L’accident a eu lieu vers 02 heures du matin. Le choc est tellement violent que des personnes ont été projetées dehors parmi celles-ci des corps sans vie. D’autres étaient coincés à l’intérieur. On voyait partout des chaussures éparpillées, des traces de sang, de brisures de verre tapissaient le sol. Les populations des villages environnants ont été alertés par le choc et les cris de détresse des victimes. »



Il ajoute : « Un enfant a été projeté dehors alors qu’il était avec sa maman à l’intérieur d’un bus. Cette dernière est restée coincée dans un bus et elle demandait à haute voix à revoir son enfant avant de mourir. Il y avait du sang partout, des corps sans vie et des blessés. »



Avant de poursuivre : « En secourant certains blessés, je suis tombé sur un confrère de la Rts, Papis Barry, couché à même le sol et saignant abondamment car il avait une fracture au bras et des blessures à la tête ».