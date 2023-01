Accident à Kaffrine : une délégation gouvernementale sur les lieux du drame

Un terrible accident a eu lieu à Gniby (Kaffrine) et fait 40 victimes, selon les dernières informations fournies par la Présidence de la République. À la suite de ce drame, le Président, Macky Sall, a décrété un deuil national de trois jours.



Une délégation gouvernementale composée du ministre des Transports terrestres, Mansour Faye, de la ministre de la Santé, Marie Kermesse Ngom, du ministres de l’Équité territoriale et de la Solidarité nationale, Samba Ndiobène Ka, et du ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, lui-même originaire de Kaffrine, s’est rendue sur les lieux.