Accident à Kaolack : L'identité des 4 victimes révélée

Seneweb en sait un peu plus sur l'identité des victimes de l'accident impliquant un camion malien et occasionnant quatre décès, hier au coeur de ville de Kaolack. Il s'agit de trois hommes et une femme : Gilbert Diouf, Mariama Camara, Abdoul Rakhmane Warr et le chauffeur Ndiaga Ndao.