Accident à Koungheul : Arrivé sur les lieux, le ministre El Malick Ndiaye annonce plusieurs mesures

Ce jeudi, vers 17 heures, un grave accident a eu lieu à quelques kilomètres de Koungheul. Un bus en provenance de Kédougou a dérapé et a provoqué la mort de 14 personnes et plusieurs blessés. Ministre des Transports, El Malick Ndiaye est arrivé sur les lieux du drame vers 3 heures du matin. Il a présenté ses condoléances et celles du gouvernement, avant d'annoncer une batterie de mesures.







"Je présente les sincères condoléances du président Bassirou Diomaye Faye à toutes les victimes et apporter ma compassion aux blessés. Je souhaite également remercier le gouverneur et toutes les équipes présentes ici pour la diligence et les efforts réunis qui ont permis de sauver le maximum de gens" , a déclaré El Malick Ndiaye.





Ensuite, le ministre des Transports a annoncé plusieurs mesures pour parer à d'autres accidents de la sorte. "Il faudra commencer à installer la limitation de vitesse. Nous allons interdire aux chauffeurs de surcharger leur tableau de bord avec leur gadget. Ce n'est pas du tout normal de mettre plusieurs gadgets sur le tableau de bord, ce qui entrave la vue du chauffeur. C'est inacceptable. Nous allons sortir une note qui sera envoyée à tous les contrôleurs. Nous allons également donner plus de moyens aux contrôleurs routiers pour que les voitures qui ne doivent plus rouler, ne roulent plus. Nous allons également prendre et durcir les mesures sur la surcharge", a déclaré El Malick Ndiaye à Koungheul.





Il a ensuite rendu visite aux blessés à l'hôpital de Koungheul.