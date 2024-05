Accident à l’AIBD : l’enquête confiée à…

Le Bureau d‘Enquête et d’Analyse (BEA) mène l’enquête pour déterminer les causes de l’accident de l’avion qui a raté son décollage à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), hier, faisant onze blessés graves dont le copilote.



Selon L’Observateur, l'autorité responsable des enquêtes de sécurité pour les accidents et incidents graves impliquant des aéronefs civils, n’a pas attendu les instructions du ministre des Transports aériens, El Malick Ndiaye, pour réagir. « Elle s’est auto saisie dès la survenance de l’accident », indique le quotidien d’information.



Celui-ci rappelle que les textes qui régissent la structure sont clairs : « Afin de garantir son indépendance, le BEA ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction des autorités quant au déroulement de l’enquête ».



C’est ainsi que, poursuit la source, le Directeur du BEA Sénégal, Mamadou Gningue, pilote les opérations : « L’ingénieur de l’aviation civile, aidé par son équipe, procède à des constats et autres interrogations de toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans la catastrophe qui n’a pas encore livré tous ses secrets ».