Accident à la Pointe des Almadies : le conducteur roulait ivre, sans permis de conduire

On en sait un peu plus sur l’accident survenu dimanche matin au niveau de la Pointe des Almadies et révélé par Seneweb. Le véhicule 4X4 qui a fini sa course dans un magasin était conduit par un certain Boungou-Laz.



Libération, qui donne cette information, précise que ce dernier est originaire de Pointe Noire (Congo-Brazzaville). Qu’il était en état d’ébriété et roulait sans permis de conduire.



Le journal ajoute que Boungou-Laz a perdu le contrôle de son véhicule au niveau du rond-point de la Pointe des Almadies. Celui-ci finira sa course dans un magasin appartenant à un certain A. Diallo.



Aucune perte en vie humaine. Le chauffard et son passager sont blessés et des dégâts matériels ont été enregistrés.