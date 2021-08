Accident à Ndioum : L’Etat débloque 20 millions de FCFA pour les blessés et familles éplorées

En attendant d’autres actions de prise en charge et d’accompagnement prévues par le gouvernement¸ une première enveloppe de 20 millions de FCFA a été dégagée pour accompagner les blessés et les familles éplorées. Cela fait suite à l’accident survenu hier sur la route de Ndioum (Podor). « Nous sommes là pour apporter notre soutien. Le Président de la République, Macky Sall a donné des instructions fermes allant dans le sens d’accompagner ces populations éplorées mais aussi les malades qui sont actuellement au niveau de l’hôpital. On nous a signalé que sur les 33 blessés, les 2 sont dans une situation plus ou moins grave. Nous essayons de les évacuer à Dakar pour la prise en charge en bonne et due forme», a déclaré un des émissaires du Chef de l’Etat dépêchés sur les lieux du drame, hier mardi 3 août.