Accident à Podor : Le bilan s'alourdit

Lamine Ly, blessé gravement lors de l'accident survenu ce matin sur la nationale 2 entre Doubangue et Dodel a finalement succombé à ses blessures. La victime faisait office d'interprète au tribunal de Podor.Lamine Ly, troisième victime de ce choc mortel sera inhumé à Fanaye dans la nuit, rapportent nos sources.Pour rappel, cette collision mortelle entre deux motos a coûté la vie à A.S en service à la préfecture de Podor et M. Nd (Jakartaman) morts sur le coup.