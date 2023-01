Accident à Sakal : L’APR appelle les usagers, les professionnels du transport à plus de prudence sur les routes

Suite au terrible accident survenu ce lundi a Sakal, l'Alliance Pour la République (Apr) " présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, au peuple sénégalais tout entier ainsi qu'au Chef de l’Etat Macky Sall. En ces douloureuses circonstances, l'Apr souhaite un prompt rétablissement aux blessés".





Toutefois, l'APR, "appelle les usagers de la route, les professionnels du transport de voyageurs et tous nos compatriotes à la prudence sur les routes et au respect des règles de sécurité ainsi qu'à l'observation des 22 mesures prises par le Gouvernement. C'est pourquoi, l'Alliance Pour la République demande au gouvernement en concertation avec les acteurs concernés de travailler à leur application stricte et rigoureuse", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb et signé du porte-parole national Seydou Gueye.