Accident de Kaffrine : Afrima présente ses sincères condoléances

Après l'accident tragique qui vient de frapper le peuple sénégalais avec un bilan de 54 morts et des dizaines de blessés, le comité d'organisation de l'Afrima, par la voix de son président, présente ses sincères condoléances au peuple sénégalais et aux familles des victimes. À travers un communiqué, Afrima partage cette douleur avec toute la population sénégalaise.



"Afrima présente ses condoléances au peuple sénégalais, suite au grave accident de bus survenu dans la nuit de samedi à dimanche, près de la ville de Kaffrine, au sud-est de la capitale Dakar et qui a fait plus de 40 morts. Monsieur Mike Dada, le président d'Afrima a déclaré : “Nous nous associons à la douleur qui frappe le peuple sénégalais aujourd’hui. Afrima est profondément attristé par cette tragédie. Au nom d'Afrima et de tous mes collègues à travers le continent, j’adresse mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés.”