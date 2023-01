Accident de Kaffrine : l'Assemblée Nationale exprime sa douleur

Amadou Mame Diop a présenté ses condoléances au peuple sénégalais suite à l’accident de circulation dans la région de Kaffrine. C'est à travers un communiqué parvenu à Seneweb que le Président de l’Assemblée nationale, a exprimé ''sa vive émotion'' ce dimanche, suite à l’accident tragique survenu dans la région de Kaffrine, dans la nuit du 07 au 08 janvier 2023, et ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines et beaucoup de blessés.