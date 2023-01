Accident de Kaffrine : La diva Coumba Gawlo Seck exprime sa "tristesse et sa consternation"

Ce dimanche 8 janvier 2023, le Sénégal est frappé par une vraie tragédie des suites d'un accident de la route qui a fait 54 morts et une dizaine de blessés. Les messages de condoléances tombent de partout pour apporter du soutien aux familles des victimes.





À travers un message, la chanteuse Comba Gawlo Seck appelle les autorités étatiques à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une pareille situation.