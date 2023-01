Accident de Kaffrine: La grosse bourde de la député Adji Mergane Kanouté

L'accident survenu à Kaffrine ce dimanche, 39 morts selon le dernier bilan, a déclenché une vague de réactions. Pour beaucoup, ils est nécessaire de revoir l'état des véhicules qui opèrent dans le transport en commun mais aussi remettre en cause le processus d'obtention des permis et sanctionner certains comportements de chauffeur, origine des nombreux accidents.





Mais pour la députée Adji Mbergane Kanouté, les raisons de ce drame sont tout autres. La parlementaire pointe du doigt les "concert de casseroles". Dans un post sur Facebook, elle appelle à "définitivement mettre un terme aux concerts".





Un commentaire qui a déclenché l'ire sur la toile. Certains allant jusqu'à rappeler l'accident du bateau le Joola qui avait plus de 2000 morts alors que le Sénégal ne connaissait pas encore ce type de manifestation. Ce qui a le plus indisposé les internautes est d'avoir fait une corrélation entre la politique et cet accident tragique.