Collision entre deux bus à Kaffrine: Ce que l’on sait du drame

Quarante personnes ont été tuées et 87 blessées lors d'une collision entre deux bus au Sénégal, ont indiqué dimanche les pompiers.



L'accident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à 03H15 , près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar, selon un communiqué de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.



Les victimes ont été transportées à l'hôpital de Kaffrine, les carcasses des bus dégagées et la voie de nouveau ouverte à la circulation, selon les pompiers. Le gouverneur et le préfet s'étaient rendus sur les lieux.



Il s'agit toutefois de l'accident le plus meurtrier au Sénégal de ces dernières années.