Accident de Kaffrine : le point sur les blessés

L’accident de Sikilo (Kaffrine) a fait 41 morts et 99 blessés. La plupart de ces derniers ont rejoint leurs familles, selon le point fait hier par le gouverneur de la région, William Manel, repris par Le Quotidien. «À ce jour (hier, vendredi), parmi les blessés, quatre-vingt-six ont été libérés des structures sanitaires et treize sont en réanimation», a dressé l’autorité administrative.