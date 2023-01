Accident de Kaffrine : les condoléances de Ansou Sané

Ansou Sané, Directeur général de l’Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC)

39 personnes sont décédées à Sikilo après la collision entre deux bus, hier. Un accident tristement historique qui a suscité pléthore de réactions. Dernière en date celle de Ansou Sané, Directeur général de l’Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC). “Je présente mes sincères condoléances au Chef de l'Etat, le Président Macky Sall, à la nation entière, aux populations de Vélingara et aux familles des victimes, a-t-il écrit. Je prie pour le repos de l'âme des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés”.