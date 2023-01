Accident de Kaffrine : Les condoléances de El-Veth Cheikh Hassen Cheikh Mohamed Vadel

El-Veth Cheikh Hassen Cheikh Mohamed Vadel

El-Veth Cheikh Hassen Cheikh Mohamed Vadel a appris avec beaucoup de chagrin et de tristesse, "le douloureux accident et le grand drame qui ont coûté la vie à nos frères de la ville de Kaffrine à la suite d’un terrible accident de la circulation. Le guide religieux présente ses condoléances au Président et au peuple sénégalais à la suite du tragique accident de Kaffrine".