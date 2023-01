Accident de Kaffrine : Mobilisation générale pour des dons de sang

Un bus venant de Tamba et un autre en provenance de Dakar sont entrés en collision sur l'axe routier Kaffrine - Tamba, ce dimanche. Le bilan provisoire fait état de 41 morts.



Après l'accident qui a fait de nombreuses victimes, c'est une chaîne de solidarité qui est en train de se former via les réseaux sociaux, pour sauver des vies. Les Sénégalais appellent à un don de sang via Twitter.



''Que tous ceux qui sont disponibles rejoignent l’hôpital de Kaffrine, soit pour faire un don de sang, soit pour épauler le personnel médical'' , lit-on dans le post de l'économiste Ibrahima Sylla.



La plateforme de lutte pour la démocratie sénégalaise a aussi lancé l'alerte via ce réseau social. Un numéro a été mis à la disposition des volontaires. ''À tous ceux qui veulent faire un don de sang pour sauver les blessés de l'accident, faites signe sur le 775711647. Une voiture viendra vous prendre là où vous êtes pour vous conduire à l'hôpital et vous ramener sur place'', renseigne le tweet.

????#URGENT : retwitter svp



À tous ceux qui veulent faire un don de sang pour sauver les blessés de l'accident, faites signe sur le 775711647, une voiture viendra vous prendre là où vous êtes pour vous à l'hôpital et vous ramener sur place.



Contact 775711647 — Free Sénégal ????????? (@Free_Sunugal) January 8, 2023

Que tous ceux qui sont disponibles rejoignent l’hôpital de #Kaffrine soit pour faire un don de #sang, soit pour épauler le personnel médical.

Que le tout puissant les viennent en aide????????????????#senegal #accident #Kaffrine #deuil — Ibrahima SYLLA (@Sylla_Ibrahimas) January 8, 2023

????????????????À tous les Kaffrinois il y a une forte demande de don

Sang veillez vous rendre à l'hôpital pour sauver des vies ???????? — Kilifeu_Gui ?????????????????????? (@ibou_001) January 8, 2023