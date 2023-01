Accident de Kaffrine : ce qui est reproché aux propriétaires des deux bus

Les propriétaires des bus impliqués dans l’accident de Kaffrine ont été arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le drame qui a fait 40 morts et 100 blessés. Ils risquent gros au regard des charges retenues contre eux.



D’après Libération, le propriétaire du véhicule en provenance de Tamba et dont le pneu avant gauche a éclaté- cause l’accident, d’après les enquêteurs- est poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui et pneumatique défectueuse.



Celui du bus qui venait de Dakar, lui, doit répondre du chef d’abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire du permis de catégorie D, requis pour conduire un bus de transport, et défaut d’assurance. En effet, souligne le journal, le chauffeur qu’il employait était titulaire du permis C.



Pire pour les deux propriétaires, ils ne disposaient pas d’agrément pour l’exercice du transport routier.