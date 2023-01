Accident de Kaffrine : la fille de Moussa Soumboundou devait fêter ce lundi son anniversaire

Moussa Soumboudou fait partie des 39 victimes décédées dans l’accident de Sikilo (Kaffrine). Il était le chauffeur titulaire du bus en provenance de Dakar qui est entré en collision avec celui qui venait de Tamba. Au moment de l’accident, il n’était pas au volant. D’après L’Observateur, il avait cédé son poste à son suppléant.



Dans les colonnes du même journal, son père, Boubacar Soumboundou, raconte comment il a appris le drame. Révélant que la fille de ce dernier devait fêter son anniversaire ce lundi.



«C’est vers 4 heures du matin que j’ai reçu un appel m’informant que mon fils a fait un accident, rembobine le père du défunt activiste. Je me suis levé pour informer sa maman. C’est de là que les pleurs ont commencé.»