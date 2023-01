Accident de Kaffrine : le principal coupable désigné

Le bilan officiel de l’accident de Kaffrine est de 39 morts et 101 blessés dont 10 dans un état grave. Le chiffre de 41 décès a été avancé, mais celui-ci intégrait deux corps sans vie retrouvés à la morgue de l’hôpital de Kaffrine où étaient acheminées les victimes du drame survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Sikilo, commune de Kahi, arrondissement de Gniby, département de Kaffrine.



D’après Libération, les premiers constats effectués sur les deux bus qui sont entrés en collision révèlent que l’un d’eux avait les pneus complètement usés. Il s’agit de véhicule en provenance de Tamba et immatriculé KL 0156 D. Le journal rapporte qu’un de ses roues avant a éclaté alors qu’il roulait à vive allure. Le choc frontal avec le bus en provenance de Kaffrine et immatriculé DL 7432 C, était difficilement évitable.



Même si la surcharge a été également pointée du doigt (140 passagers à bord des deux véhicules), les pneus usés sont désignés comme le principal coupable du drame de Kaffrine. Un chiffre pourrait conforter les tenants de cette thèse : selon des spécialistes contactés par Source A, 40% des accidents de la route au Sénégal surviennent après l’éclatement d’un pneu. «La plupart des transporteurs rechignent à acheter des pneus neufs. Ils préfèrent se rabattre sur les pneus d’occasion», expliquent les sources du journal.