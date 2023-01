Accident de Kaffrine : tout sur la 40e victime décédée

Le bilan de l’accident de Kaffrine est passé à 40 morts avec le décès de l’un des 101 blessés. Il s’agit de Mohamed Touré, un agent de sécurité au CEM Lamine Niasse de Pikine (ex-Pikine 9). D’après Source A qui a brossé son portrait, le défunt a succombé à ses blessures lundi dernier alors qu’il était en train d’être évacué à Dakar à bord d’une ambulance.



Le journal rapporte que Mohamed Touré revenait de Tamba où réside sa femme et ses enfants. Resté longtemps sans se rendre dans la capitale orientale, il a bénéficié de congés de fin d’années pour aller voir les siens. Il a effectué le voyage aller le 26 décembre. Au retour, il était à bord du bus qui est entré en collision, à hauteur de Sikilo (Kaffrine) avec un autre venant de Dakar.



Source A informe que Mohamed Touré souffrait d’une double fracture au bras et de beaucoup d’autres blessures aux jambes. Il avait en plus du mal à respirer, selon le journal. Admis à l’hôpital de Kaffrine, il bénéficiera de soins intensifs. Mais son état ne s’améliorant pas, son évacuation à Dakar a été décidée. Il décédera en cours de route.