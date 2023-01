Accident de Kaffrine : trois histoires tragiques

L’accident de Kaffrine a fait 39 morts et 101 blessés, selon le décompte officiel. Parmi les victimes décédées, trois ont retenu l’attention de L’Observateur. Awa Loum, 35 ans, commerçante. Alassane Kandé, délégué médical et conseiller départemental à Vélingara. Et Oumou Diarra, 82 ans, commerçante à Kaffrine.



La première est décédée alors qu’elle portait une grossesse de six mois. Elle est l’épouse d’un infirmier nommé «Petit Dieng».



Le deuxième est le fils de Adama Kandé, 60 ans. Il a péri dans l’accident en même temps que son père, qui rentrait à Vélingara après un rendez-vous médical à Dakar. L’Observateur informe qu’Alassane Kandé s’apprêtait à se marier. Il attendait que son père soit rétabli.



La troisième, probablement la plus âgée parmi les victimes de l’accident, a perdu la vie alors qu’elle voyageait pour la première fois à bord d’un bus. Le journal renseigne que sa petite-fille a également péri.