Accident de Kaffrine : Y’en A Marre prône des réformes radicales

Le mouvement Y'en a marre s’est exprimé sur le tragique accident survenu hier à Sikilo dans le département de Kaffrine. Drame qui a causé la mort de 39 personnes. Aliou Sané et ses collègues demandent au gouvernement « d’engager immédiatement des réformes radicales, notamment en matière de sécurité routière et de manière générale, du secteur des transports terrestres ».