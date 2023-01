Accident de Kaffrine : Yewwi Askan reporte son grand rassemblement et invite au recueillement

40 morts et 101 blessés, c’est le bilan de l’accident qui a eu lieu le dimanche 8 janvier dans la région de Kaffrine. Ce tragique événement étant considéré comme « l’accident routier le plus meurtrier de l’histoire du Sénégal » a poussé le chef de l’Etat à décréter un deuil national de 3 jours. Et même après presque une semaine de ce drame, la douleur est toujours aussi forte au sein de la population notamment dans l’espace politique. Via un communiqué publié ce jeudi 12 janvier, la coalition Yewwi Askan Wi a informé la décision de reporter à une date ultérieure son grand rassemblement prévu pour ce samedi 14 janvier.





« Cette décision fait suite à la série d'accidents tragiques survenus ces derniers jours, avec leur lourd bilan en vies humaines et en dommages physiques sur des compatriotes », précise la note de la coalition qui qui rappelle aussi la perte de leur « frère » Gora Ndoye.





Ainsi, Yewwi Askan Wi recommande à ses militants qu’une partie de cette journée soit consacrée au recueillement et à des prières « pour le repos de l'âme des disparus, ainsi qu'un prompt rétablissement des blessés, et pour la paix dans notre cher pays ».