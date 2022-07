Accident de l'inter-coalition Yewwi-Wallu: Mansour Faye au chevet des blessés

Suite à l'accident de l'inter-coalition Yewwi-Wallu, le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a effectué un déplacement au centre hospitalier régional de Saint-Louis pour s'enquérir de l'état de santé des victimes. Non sans leur apporter son soutien au-delà de l'adversité politique. Le ministre qui était accompagné de son staff, a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et demandé par la même occasion aux chauffeurs d'être beaucoup plus vigilant sur la route.