Accident de la circulation à Mboro : Le bilan passe à 6 morts et 10 blessés

Le bilan provisoire de l'accident impliquant trois véhicules particuliers, à Mboro, fait état de six morts, dont quatre sur le coup et deux en cours d'évacuation, en plus de dix blessés conduits dans des structures sanitaires. Un premier bilan faisait état de quatre morts, vers 18 h.





Il ressort des premiers éléments de l’enquête que l'un des trois véhicules impliqués dans le choc a tenté un dépassement au niveau d'un virage, selon des sources de Seneweb. Il est entré en collision avec une troisième voiture.