Accident de la route : les assureurs paient chaque année 13 à 18 milliards aux victimes

Pour les accidents de la route, comme celui de Kaffrine, coûtent cher aux compagnies d’assurance. Dans L’Observateur, le vice-président de l’Association des assureurs du Sénégal, Momar Seck, révèle que la facture annuelle se chiffre en moyenne entre 13 et 18 milliards de francs CFA. Il précise que ce montant concerne «uniquement les accidents causés par les véhicules» et mobilise l’ensemble des assureurs du Sénégal, qui sont selon lui une quinzaine.



Pour les dommages corporels, souligne l’expert, c’est l’assureur du véhicule à bord duquel voyageaient les victimes qui paie. Pour les dommages matériels en revanche, Momar Seck informe que c’est l’assureur du véhicule responsable de l’accident qui répare. La voiture en cause étant désignée par l’enquête de la gendarmerie.