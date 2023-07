Accident de Louga : le propriétaire du bus face à deux équations

Le propriétaire du bus qui a fait l’accident ayant causé 24 morts et 52 blessés à Louga, risque peut-être gros. Il devrait figurer parmi les premières personnes qui seront interrogées dans le cadre de l’enquête confiée à la brigade mixte de Louga.



Les auditions vont débuter «incessamment», d’après L’Observateur. Et Le transporteur sera probablement interpellés sur deux points majeurs. D’abord, sur le surplus de 16 passagers enregistrés dans son véhicule dont la capacité était de 60 voyageurs. Ensuite, il devra s’expliquer sur les trois permis de conduire trouvés dans les affaires du chauffeur du bus accidenté, Mamadou Sall, décédé dans le drame.



L’Observateur rapporte, sans plus de détails, que les trois documents sont en cours de validité et portent des identités différentes.



L’enquête devrait permettre d’en savoir plus.