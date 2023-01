Accident de Sakal: 3 blessés graves en cours d’évacuation vers Dakar

Les blesses évacués sur Dakar

Des morts et des blessés, c’est le bilan de l’accident grave qui s’est produit dans la région de Louga, ce lundi matin vers 5h. Selon des informations de la RFM, 3 blessés graves vont être évacués par hélicoptère vers Dakar. Ainsi, le ministre des Transports et celui de l’Intérieur respectivement Mansour Faye et Antoine Félix Diome sont présentement au Stade Alboury Ndiaye pour organiser l’évacuation.