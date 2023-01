Accident de Sakal : Amadou Ba va faire une déclaration sur les lieux

Amadou Ba va faire une déclaration sur les lieux

Une collision entre un car et un camion a fait vingt morts lundi au Sénégal, où les transporteurs résistent à des mesures adoptées une semaine plus tôt après le décès de plus de 40 personnes dans un autre accident.





"Encore un autre accident mortel sur nos routes à l'entrée de Ngeun Sarr. 19 vies humaines perdues", a tweeté le président Macky Sall, avant que le gouvernement ne révise le bilan à la hausse pour le porter à 21 morts.





Le Président de la République a dépêché sur les lieux de l'accident le Premier Ministre, Amadou Ba qui est en route.