Accident de Sakal : l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal présente ses condoléances aux familles des victimes

l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal présente ses condoléances aux familles des victimes

La diplomatie américaine à Dakar a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident mortel de Sakal survenu, hier, lundi 16 janvier 2023, vers les coups de 05h du matin.





Dans un message posté sur Twitter, le service com de l'Ambassade indique : « Nous avons appris la triste nouvelle concernant le tragique accident qui a fait 19 victimes, à Sakal, hier. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis des disparus, et nos pensées vont à tous ceux qui sont en train de se remettre de leurs blessures ».





Pour rappel, l’accident a fait 22 morts selon le dernier bilan annoncé par le gouvernement.