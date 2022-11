Accident de Serigne Mbacké Ndiaye à Thiadiaye : ce qui s'est réellement passé

D'après les informations parvenues à Seneweb, l'ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye a été victime d'un accident à Thiadiaye. En effet, sa voiture au bord de laquelle il se trouvait avec son chauffeur et sa garde rapprochée a heurté un cheval qui traversait la route à vive allure. Selon certaines indiscrétions, il se rendait dans la ville de Mame Mindiss chez un marabout pour « préparer» le prochain match des Lions du Sénégal comme il l'avait fait la semaine dernière. Heureusement pour lui, il y a eu plus de peur que de mal. Il est sain et sauf.