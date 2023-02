Accident de Sikilo : le bilan s’alourdit davantage

Dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier, le Sénégal était endeuillé par un violent accident. Le drame était survenu à hauteur du village de Sikilo (Kaffrine). Le premier bilan faisait état de 38 morts et 102 blessés.



Un mois plus tard, le bilan s’est alourdi. Il est passé à 45 morts avec le décès de Halimatou Sawané, vendredi dernier à l’hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine.



L’Observateur, qui donne l’information, rapporte que la défunte était âgée de 21 ans et habitait à Petit-Mbao. Le journal précise qu’elle était la dernière victime blessée hospitalisée à l’hôpital de Kaffrine.