Accident de Sikilo : À 10 km de Kaffrine, Moussa Soumboundou avait cédé le volant à…

D’après des témoignages concordants recueillis par plusieurs journaux, la collision entre deux bus qui a causé 39 morts et 101 blessés est survenue après l’éclatement du pneu avant gauche du véhicule qui venait de Tamba. Après l’incident, celui-ci est allé heurter de plein fouet le car qui venait de Dakar et dont le chauffeur titulaire était Moussa Soumboundou, activiste et militant des comportements responsables sur la route.



L’Observateur révèle dans son édition de ce lundi que ce dernier n’était pas au volant au moment de l’accident. Le journal informe qu’il avait laissé son siège à son apprenti à 10 km de Kaffrine, sans doute pour se reposer avant de reprendre service pour Vélingara. Il figure parmi les 39 victimes décédées.



L’apprenti en question se nomme Baye Moussa Sèye. Âgé de 32 ans, il habitait Mbour. L’Observateur rapporte qu’il baptisait son enfant il y a deux semaines.