Accident de Yamong: 197 poches de sang collectées pour venir en aide aux blessés

Après l’accident tragique qui a secoué tous les esprits suite à la mort de 14 personnes à Yamong, le directeur de la Santé de Kaffrine, Mbaye Thiam a fait l’état des lieux.









D'après lui, les populations ont été mobilisées pour venir en aide aux victimes. C’est ainsi qu’une opération de don sang initiée pour venir en aide aux blessés de l’accident de la route survenu à Yamong, un village du département de Koungheul , a permis de collecter 197 poches de sang, a-t-il indiqué









"Le don de sang organisé à la suite de l’accident, a permis de collecter 135 poches de sang au centre de santé de Koungheul et 62 poches au centre hospitalier Thierno Birahim de Kaffrine. De plus, l'état de santé des 27 blessés admis au centre de santé de Koungheul et des 17 autres admis au centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, s’est amélioré. La plupart des personnes sont même sorties de l’hôpital", a-t-il souligné.