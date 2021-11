Accident du convoi de Sonko: les condoléances de Khalifa Sall

Khalifa Sall n'a pas tardé de réagir après l'annonce de l'accident du convoi de Ousmane Sonko. "J’ai appris, avec tristesse, l’accident du convoi du Président du parti Pastef les Patriotes qui a causé deux morts et plusieurs blessés", s'est désolé l'ancien maire de Dakar.





Le membre de la coalition YAW a adressé ses "sincères condoléances au président Ousmane Sonko et à l’ensemble des militants et sympathisants du parti Pastef les Patriotes" . Non sans souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos de l’âme des disparus.