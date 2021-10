Accident en mer: Un bateau cogne une pirogue, le pire évité

Un accident de bateau en haute mer

L’accident s’est déroulé dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre. Un bateau chargé de voitures qui venait de quitter le port de Dakar, a cogné de manière violente une pirogue de pêche traditionnelle, renseigne Momar Mar, président de l’association des pêcheurs de Thiaroye-sur-mer.





Par chance, il y a eu plus de peur que de mal car aucun des trois pêcheurs qui étaient dans la pirogue n’a perdu la vie. « Un des pêcheurs a quand même eu quelques blessures » renseigne Momar Mar.