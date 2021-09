Accident / Fatick : Le bilan s’alourdit à 14 morts, le maire de Sédhiou dépêché sur les lieux

La liste macabre s’allonge suite à la collision survenue hier nuit aux environs de 23 heures entre un camion transportant du bois de chauffe et un bus en partance pour Sédhiou. D’abord 7 morts ont été dénombrés sur les lieux du sinistre situés entre Diouroup et Ndiongholor dans l’arrondissement de Tataguine (région de Fatick). Puis, le bilan s’est alourdi à 9 ensuite à 11 et pour l’instant 14 décès sont enregistrés à Sédhiou.



7 sont déjà identifiés par nos sources dont quatre originaires de Sédhiou commune et trois dans le village de Koussy situé à 20 kilomètres nord de la commune de Sédhiou, dont le directeur d’école de ce village.



Informés, les autorités politiques conduites par le ministre maire, Abdoulaye Diop se sont déportés sur les lieux de la tragédie. Ce, pour leur apporter compassion, solidarité et appui aux blessés et pour l’évacuation des corps sans vie.



Sur place, le ministre a magnifié le professionnalisme des services de secours qui ont tout mis en oeuvre pour évacuer les accidents vers l’hôpital régional de Fatick.