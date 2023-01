Accident Kaffrine : Le message de soutien de Sophie Gladima

Réveillé dans la douleur et la consternation totale, le Sénégal pleure ses enfants. Les messages de soutien et de prière fusent de partout suite à l'accident tragique survenu sur la route de Kaffrine.





Le ministre du pétrole et des énergies a adressé un message aux parents des victimes.





"J'ai appris avec consternation le grave accident de la circulation survenu à la sortie de Kaffrine ayant fait une quarantaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Je prie pour le repos des âmes des défunts et souhaite prompt rétablissement aux blessés", a tweeté la ministre du Pétrole et des Énergies, Aissatou Sophie Gladima.