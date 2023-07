Accident mortel à Louga : 23 morts et 51 blessés, dont 49 dans un état grave (sapeurs-pompiers)





Toutes les victimes de l'accident survenu ce mercredi matin vers 8 h, non loin de Maka Bra Guèye, vers la sortie de Ngueune Sarr, ont été acheminées au centre hospitalier Amadou Sakhir Mbaye de Louga.





Au total, 23 morts et 51 blessés, dont 49 dans un état grave ont été recensés par les pompiers de Louga. Les autorités étatiques, dont le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et des Transports terrestres, sont attendues à Louga pour assister les familles des victimes.